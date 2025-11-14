Clínica de oftalmologia suspende atendimentos pelo SUS em Canoas por falta de pagamento

Problema acontece no Hospital Nossa Senhora das Graças. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A Clínica São Pietro, referência para atendimento de oftalmologia, suspendeu os atendimentos realizados no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. O motivo é a falta de pagamento pelos serviços. Diante da situação, o município está sem oferta de atendimento para a especialidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade da clínica não está realizando atendimentos, cirurgias e nem procedimentos ambulatoriais. Em julho, conforme dados da prefeitura de Canoas, 8.399 pacientes estavam na fila de espera para oftalmologia.

A situação também afeta pacientes que precisam passar pela consulta de revisão pós-cirúrgica. É o caso de Dione Moura, 71 anos, moradora do bairro Mathias Velho. A paciente passou por uma cirurgia no olho direito em setembro e tinha retorno agendado para outubro, o que não ocorreu.

Ao procurar a clínica, ela foi informada de que os atendimentos estavam suspensos devido à falta de pagamento.

— Eu fiquei desesperada porque estou sem enxergar direito. Tinha uma consulta agendada depois da cirurgia e não foi feita. Fui até o hospital e me avisaram que não tem mais oftalmologista dentro do Nossa Senhora das Graças.

Após recorrer às redes sociais, a idosa passou por uma consulta na unidade particular da clínica. A paciente precisa refazer o procedimento.

O Hospital Nossa Senhora das Graças está sob intervenção do município desde 2020. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que está trabalhando para realizar o pagamento da dívida com a Clínica São Pietro. Também afirmou que um novo contrato de prestação do serviço está sendo preparado.

No mês de julho, o município assinou um acordo para a instalação do novo Hospital de Olhos de Canoas. Com a casa de saúde, será possível ampliar o número de atendimentos oftalmológicos, tanto em quantidade de pacientes, quanto em número de procedimentos.