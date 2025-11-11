Atendimentos na UPA Moacyr Scliar serão suspensos por três dias para limpeza de dutos de ar-condicionado

Unidade fica na zona norte de Porto Alegre. Cristine Rochol / PMPA/Divulgação

Das 19h desta terça-feira (11) até a noite de sexta (14), usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na zona norte de Porto Alegre, precisarão buscar atendimento médico em outras unidades de saúde, pois uma limpeza dos dutos de ar-condicionado impedirá a operação no local.

De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), responsável pela gestão da UPA, a unidade ficará fechada durante o período para garantir condições seguras no ambiente.

Os usuários poderão procurar atendimento com os demais prontos-atendimentos de Porto Alegre, como Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul, que estarão de sobreaviso para absorver a demanda.