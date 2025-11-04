Após quase quatro anos, Santa Casa deixará gestão de UPAs em Gravataí

UPA estava sob o comando da Santa Casa desde 2021. Divulgação / Prefeitura de Gravataí

A Santa Casa de Porto Alegre encerrará, em 30 de novembro, o contrato de administração das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Gravataí. Com isso, a organização deixará de realizar o serviço após quase quatro anos de atuação no município.

A Santa Casa assumiu a gestão das UPAs Cohab e Moradas em dezembro de 2021, em meio à pandemia de covid-19. A instituição também é responsável pelo Hospital Dom João Becker.

A decisão de não renovar o contrato de gestão partiu da própria instituição. Conforme a Santa Casa, a medida está alinhada com o planejamento estratégico.