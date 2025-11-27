Anvisa ordena recolhimento de lotes de sabão líquido após identificar contaminação por bactéria

Resolução da Anvisa foi publicada nesta quinta-feira (27). Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de alguns lotes de sabão líquido da marca Ypê para lavagem de roupas. De acordo com a resolução, publicada nesta quinta-feira (26), uma análise realizada pela própria fabricante identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes.

A medida prevê a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos lotes especificados. Para os consumidores que adquiriram os produtos, a orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa (sac@ype.ind.br).

Veja os produtos que devem ser recolhidos

Lava Roupas Líquido Ypê Express (lotes 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011)

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê (lotes 254031 e 193021)

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (lotes 190021, 223021 e 228031)

Contraponto:

Em seu perfil nas redes sociais, a marca destacou seu compromisso com a qualidade e destacou os testes realizados. A empresa também informou que os consumidores que tiverem comprado um produto de algum dos lotes contaminados deve entrar em contato para receber um novo.

Leia a nota na íntegra

AVISO IMPORTANTE



Quando uma empresa que faz milhões de produtos é comprometida com qualidade, ela testa.

Depois testa de novo. E quando acha que está tudo perfeito… testa mais uma vez, só para ter certeza.

Mas nem sempre tudo sai como esperado. Um laboratório especializado independente, após diversos testes, conseguiu identificar uma bactéria.

A Pseudonomas aeruginosas é uma bactéria comumente presente no ar e na água, com mínima probabilidade de impacto na segurança dos produtos e de consumidores. Porém, de forma isolada, este microrganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado.

E mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas características normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os seguintes produtos do mercado:

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – versão Primavera – Lote 254031, 193021; Lava Roupas Líquido Tixan Ypê – versão Maciez – Lote 97021; Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express” – versões – “Combate Mau Odor” (Azul) Lotes: 176011, 228011, 205011, 203011, 169011 e “Cuida das Roupas” (Rosa) – Lotes: 181011, 170011, 220011; e Lava Roupas Líquido Ypê Power Act” – Lotes: 228031, 190021, 223021

Se você tem um produto com um desses números de lote, ligue para o nosso SAC 0800 1300 544 e receba um novo produto.

Afinal qualidade não é apenas um compromisso, é um valor para Química Amparo.