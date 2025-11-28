Saúde

Cuidados estéticos
Notícia

Saiba os perigos do óleo mineral injetável, como no caso de Juju do Pix: “A remoção completa é praticamente impossível”

Especialista ressalta que não há aprovação da Anvisa para o uso da substância em tratamentos estéticos injetáveis 

Fernanda Polo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS