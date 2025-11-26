Saúde

Dose única
Notícia

“A dengue vai deixar de ser um grande problema de saúde pública a médio prazo”, diz pesquisador do Butantan

Vacina desenvolvida no Brasil foi aprovada pela Anvisa e deve entrar no calendário de imunização de 2026

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS