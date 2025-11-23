23ª Semana Estadual do Bebê tem programação em Porto Alegre e ações pelo RS

Em Porto Alegre, um dos destaques da programação é o 19º Seminário da Primeira Infância. Divulgação / Governo do RS

De 23 a 29 de novembro, o Rio Grande do Sul realiza a 23ª Semana Estadual do Bebê, com atividades em Porto Alegre e em diferentes municípios do Estado.

A iniciativa é promovida pelo Governo do RS, por meio do Comitê Estadual Intersetorial pela Primeira Infância (CEIPI), com o objetivo de mobilizar a sociedade para a importância da atenção integral aos primeiros anos de vida.

Ao longo da semana, prefeituras e instituições parceiras organizam simpósios, rodas de conversa, oficinas e seminários voltados a profissionais, famílias, cuidadores e comunidade em geral.

Em muitos municípios, também ocorre o Dia do Bebê, com passeatas, apresentações culturais, brincadeiras, exposições fotográficas e oferta de serviços.

Em Porto Alegre, um dos destaques da programação é o 19º Seminário da Primeira Infância, que ocorre nos dias 24 e 25 de novembro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e tem como tema "Parentalidade positiva como forma de prevenção da violência na primeira infância".

O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição no site do governo do Estado.

19º Seminário da Primeira Infância

24/11 (segunda-feira), no Salão de Atos da PUCRS

9h às 10h45min — Abertura oficial e entrega do 15º Prêmio Salvador Celia

— Abertura oficial e entrega do 15º Prêmio Salvador Celia 10h45min às 11h — Espetáculo de contação de histórias

— Espetáculo de contação de histórias 11h às 12h — Mesa-redonda “RS Seguro e Primeira Infância Melhor (PIM)”

— Mesa-redonda “RS Seguro e Primeira Infância Melhor (PIM)” 12h às 14h — Intervalo para almoço

— Intervalo para almoço 14h às 14h15min — Espetáculo de contação de histórias

— Espetáculo de contação de histórias 14h15min às 15h15min — Mesa-redonda “Saúde mental de cuidadores e prevenção da violência na primeira infância”

— Mesa-redonda “Saúde mental de cuidadores e prevenção da violência na primeira infância” 15h15min às 16h30min — Mesa-redonda “Boas práticas no Primeira Infância Melhor”

25/11 (terça-feira), no Centro de Eventos da PUCRS (CEPUC)

9h às 10h15min — Cuidados na gestação (turma 1)

— Cuidados na gestação (turma 1) 10h30min às 12h — Cuidados na gestação (turma 2)

— Cuidados na gestação (turma 2) 9h às 10h15min — Equidade e integralidade na Primeira Infância: o papel indutor dos Planos Municipais pela Primeira Infância

— Equidade e integralidade na Primeira Infância: o papel indutor dos Planos Municipais pela Primeira Infância 10h30min às 12h — O Comitê das Crianças e o seu papel nos Planos Municipais pela Primeira Infância

— O Comitê das Crianças e o seu papel nos Planos Municipais pela Primeira Infância 9h às 10h15min — Visita domiciliar no Primeira Infância Melhor (turma 1)

— Visita domiciliar no Primeira Infância Melhor (turma 1) 10h30min às 12h — Visita domiciliar no Primeira Infância Melhor (turma 2)

— Visita domiciliar no Primeira Infância Melhor (turma 2) 9h30min às 11h30min — Cuidar, brincar e conectar: o uso de telas na primeira infância

— Cuidar, brincar e conectar: o uso de telas na primeira infância 9h às 12h — Acolhimento institucional e antirracismo na primeira infância

— Acolhimento institucional e antirracismo na primeira infância 9h às 10h15min — Shantala para bebês (turma 1)

— Shantala para bebês (turma 1) 10h30min às 12h — Shantala para bebês (turma 2)

15º Prêmio Salvador Celia

Com o tema "A promoção da interação parental positiva: fortalecendo vínculos e transformando histórias", o prêmio reconhece práticas de visitadores do Primeira Infância Melhor (PIM), do Criança Feliz e agentes comunitários de saúde.

Os vencedores das categorias Visitador e Agente Comunitário receberão tablets como forma de incentivo à qualificação profissional.

Semana do Bebê

A Semana do Bebê nasceu em Canela, no ano 2000, idealizada pelo psiquiatra Salvador Celia, referência nacional em primeira infância.

Três anos depois, o impacto da iniciativa levou o governo estadual a instituir oficialmente o evento e o Dia Estadual do Bebê, celebrado sempre em 23 de novembro (Decreto nº 42.200/2003).