Visita de cães proporciona alegria e leveza a pacientes em hospital de Porto Alegre  

Três simpáticos cães — Pretinha, Sol e Caramelo — proporcionaram momentos de alegria e leveza a pacientes do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. A visita foi realizada graças a uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a Fundação Bicho Terapia, nesta quinta-feira (16).
Entre os corredores, sorrisos e troca de afeto envolvendo os cães, pacientes e trabalhadores da instituição. Os animais circularam por setores como pediatria, psiquiatria, centro obstétrico, internações da mulher e no alojamento conjunto.
Na internação pediátrica, os olhos do pequeno Mateo, de 10 meses, se iluminaram ao ver os novos amigos.
— Adorei, achei a ação muito bacana. Essa interação é importante para as crianças — comentou a mãe do menino, Isabelle Oliveira.
O encontro faz parte das ações com foco na saúde dos pacientes e funcionários e busca proporcionar momentos de bem-estar. Segundo a psicóloga do Hospital Presidente Vargas, Jane Heringer, é um momento de conexão com memórias afetivas, além de ser lúdico para as crianças.
Para a técnica de enfermagem da ala pediátrica, Miriam Portella, a iniciativa é "encantadora":
— Acho essa interação encantadora pelo sorriso das crianças. Os cães fazem a alegria dos pequenos e a nossa também.
Essa foi a primeira vez que os cães da Fundação Bicho Terapia realizaram atividades assistida com gestantes, crianças e bebês. Conforme a presidente da Fundação, Ana Laura Moraes, estudos científicos mostram que a "pet terapia" ajuda a baixar o cortisol e aumentar a endorfina.
De acordo com a Secretaria de Saúde da Capital, os cães são vacinados, adestrados e higienizados. A visita foi autorizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e pela direção da instituição.