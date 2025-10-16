Saúde

"Pet terapia"
Notícia

Visita de cães proporciona alegria e leveza a pacientes em hospital de Porto Alegre  

Animais são vacinados, adestrados e higienizados. A visita foi autorizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS