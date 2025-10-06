Com mais de 200 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada, o Brasil está em alerta. O Rio Grande do Sul teve primeiro caso confirmado nesta quarta-feira (8), mas a contaminação teria acontecido em São Paulo — Estado com maior número de casos.
A intoxicação por metanol pode não gerar sintomas imediatos. Nas primeiras horas após a ingestão de bebidas adulteradas com a substância, a vítima pode sentir apenas efeitos comuns a uma ressaca, por exemplo. Porém, o que parece inofensivo em um primeiro momento pode evoluir rapidamente para um quadro grave, com risco de cegueira e até mesmo de morte.
— O paciente pode sentir uma dor abdominal intensa, tontura, que pode chegar ao desmaio, e convulsões, em fases mais avançadas. Um achado característico que pode ocorrer em até 80% das pessoas intoxicadas com metanol é a visão turva ou embaçada. É como se a pessoa estivesse em meio a uma cerração. Esse é um achado bastante característico, que pode ajudar a distinguir de uma ressaca comum — detalha Gregory Medeiros, médico intensivista e chefe da UTI do Hospital Moinhos de Vento.
Mesmo em pequena dose, metanol provoca sintomas intensos
O profissional de saúde ainda aponta que é esperado que a pessoa apresente esses sintomas de forma bastante intensa, mesmo após ingerir uma pequena quantidade de bebida. Por exemplo, alguém que consuma apenas uma dose de caipirinha – algo comum em seu cotidiano – pode apresentar sintomas exacerbados caso tenha ingerido bebida adulterada. Esse é, portanto, um ponto que merece atenção.
De acordo com o biomédico toxicologista e professor da Ulbra Canoas, Cleverson Feistel, quando o metanol é ingerido, ele entra na corrente sanguínea e passa a ser metabolizado pelo fígado. É nesse órgão que a enzima álcool desidrogenase transforma o metanol em formaldeído.
— Esse formaldeído também vai ser metabolizado e transformado em ácido fórmico, que é a forma, digamos assim, mais tóxica do metanol. O ácido fórmico causa acidose metabólica e lesão no nervo óptico, causando cegueira que, muitas vezes, é irreversível. Claro, conforme o grau que tu vais tomando de metanol, ele pode levar a uma convulsão, coma e morte — enfatiza Feistel.
O toxicologista detalha, abaixo, os sintomas que se apresentam em uma progressão temporal, conforme o metanol é metabolizado no organismo. Esse tempo pode variar de acordo com fatores como idade, peso e saúde do fígado de cada pessoa.
Os sintomas
Iniciais (de seis a 24 horas, com pico entre oito a 12 horas)
Ocorrem após a ingestão de metanol, sendo inicialmente parecidos com os efeitos do etanol, um depressor do sistema nervoso central:
- Euforia leve
- Sonolência
- Tontura
- Náuseas
- Vômitos
Intermediários (entre 24 e 48 horas)
Neste período, que ocorre quando o metanol está sendo metabolizado em ácido fórmico – a molécula que é realmente tóxica para o corpo –, começam a surgir os primeiros sinais graves:
- Cefaleia (dor de cabeça)
- Dor abdominal
- Visão borrada
- Convulsão
- Parada respiratória (em casos mais graves)
Graves (após 48 horas e sem ajuda clínica)
Caso a pessoa não procure ajuda clínica ou tente remediar os sintomas com métodos caseiros, o risco se agrava:
- Danos oculares
- Cegueira (muitas vezes, irreversível)
- Coma
— A recomendação é que, quando a pessoa tenha os sintomas, ela comunique ao familiar e se desloque até um serviço médico de emergência. O ideal é que seja ainda na fase inicial, quando sente náusea, vômito. Quanto mais precoce for esse atendimento, melhor. Uma vez chegando na emergência, temos protocolos bem definidos, tanto o do governo federal quanto estadual — reforça Gregory Medeiros.
Tratamentos
O tratamento para intoxicação por metanol inclui o uso de antídotos, como o fomepizol – que bloqueia a enzima responsável por iniciar a metabolização tóxica – ou o chamado etanol farmacêutico.
— A molécula de etanol, via oral ou intravenosa, vai fazer com que ele entre primeiro nos receptores, causando o impedimento da metabolização ou transformação do metanol — explica Feistel.
Em casos graves, porém, é necessária a hemodiálise para remover rapidamente o metanol do organismo. É importante ressaltar que apenas 10 ml de metanol já é suficiente para causar cegueira, e 30 ml é considerada a dose mínima fatal para um adulto. Porém, quando o serviço de saúde é buscado de forma rápida, é possível reverter a intoxicação.
Atendimento de emergência
De acordo com o Ministério da Saúde, estas são as primeiras ações que devem ser tomadas nas emergências:
- Garantir que o paciente esteja respirando adequadamente e com a via aérea livre
- Monitorar sinais vitais, glicemia e pupilas
- Fazer hidratação venosa e realizar exames de sangue e gasometria arterial para avaliar a gravidade da intoxicação
- Não realizar lavagem gástrica nem usar carvão ativado — esses métodos não removem o metanol do organismo
Ações do Ministério da Saúde
Em meio à crise nacional, o Ministério da Saúde comunicou, na última semana, um conjunto de ações estratégicas para enfrentar os casos associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A ideia é proporcionar um tratamento adequado para as pessoas intoxicadas por metanol.
Confira as medidas:
- Estoque: criação de estoque estratégico em hospitais universitários e serviços do SUS de etanol farmacêutico. Atualmente, há cerca de 4,3 mil ampolas disponíveis
- Compra emergencial: aquisição de cinco mil tratamentos (150 mil ampolas) para reposição, conforme demanda estadual e municipal;
- Tratamento: condutas médicas devem ser adotadas imediatamente, sem necessidade de aguardar resultados de exames
- Notificação rápida: estados e municípios devem notificar imediatamente todos os casos suspeitos, sem necessidade de confirmação laboratorial
- Monitoramento: instalação da Sala de Notificação, com reuniões às segundas, quartas e sextas, das 10h às 11h, para analisar os casos e coordenar medidas e respostas
- Análises imediatas: para reforçar a capacidade de diagnóstico laboratorial, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades aptas a realizar processamento ágil das amostras
- Mais etanol farmacêutico: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir etanol farmacêutico, que serão preparadas para atender eventuais demandas, garantindo cobertura local em todas as capitais
- Orientações: o Ministério da Saúde está informando gestores sobre acesso e aquisição do etanol farmacêutico
- Mobilização: foi solicitada à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a doação de 100 tratamentos fomepizol e manifestada a intenção de adquirir mais mil unidades pelo Fundo Estratégico
- Transparência: o Ministério da Saúde irá divulgar diariamente, a partir das 17h, as notificações de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas