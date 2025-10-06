Especialistas ressaltam que apenas 10 ml de metanol são suficientes para causar cegueira. kittisak / adobe.stock.com

Com mais de 200 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada, o Brasil está em alerta. O Rio Grande do Sul teve primeiro caso confirmado nesta quarta-feira (8), mas a contaminação teria acontecido em São Paulo — Estado com maior número de casos.

A intoxicação por metanol pode não gerar sintomas imediatos. Nas primeiras horas após a ingestão de bebidas adulteradas com a substância, a vítima pode sentir apenas efeitos comuns a uma ressaca, por exemplo. Porém, o que parece inofensivo em um primeiro momento pode evoluir rapidamente para um quadro grave, com risco de cegueira e até mesmo de morte.

— O paciente pode sentir uma dor abdominal intensa, tontura, que pode chegar ao desmaio, e convulsões, em fases mais avançadas. Um achado característico que pode ocorrer em até 80% das pessoas intoxicadas com metanol é a visão turva ou embaçada. É como se a pessoa estivesse em meio a uma cerração. Esse é um achado bastante característico, que pode ajudar a distinguir de uma ressaca comum — detalha Gregory Medeiros, médico intensivista e chefe da UTI do Hospital Moinhos de Vento.

Mesmo em pequena dose, metanol provoca sintomas intensos

O profissional de saúde ainda aponta que é esperado que a pessoa apresente esses sintomas de forma bastante intensa, mesmo após ingerir uma pequena quantidade de bebida. Por exemplo, alguém que consuma apenas uma dose de caipirinha – algo comum em seu cotidiano – pode apresentar sintomas exacerbados caso tenha ingerido bebida adulterada. Esse é, portanto, um ponto que merece atenção.

De acordo com o biomédico toxicologista e professor da Ulbra Canoas, Cleverson Feistel, quando o metanol é ingerido, ele entra na corrente sanguínea e passa a ser metabolizado pelo fígado. É nesse órgão que a enzima álcool desidrogenase transforma o metanol em formaldeído.

— Esse formaldeído também vai ser metabolizado e transformado em ácido fórmico, que é a forma, digamos assim, mais tóxica do metanol. O ácido fórmico causa acidose metabólica e lesão no nervo óptico, causando cegueira que, muitas vezes, é irreversível. Claro, conforme o grau que tu vais tomando de metanol, ele pode levar a uma convulsão, coma e morte — enfatiza Feistel.

O toxicologista detalha, abaixo, os sintomas que se apresentam em uma progressão temporal, conforme o metanol é metabolizado no organismo. Esse tempo pode variar de acordo com fatores como idade, peso e saúde do fígado de cada pessoa.

Os sintomas

Iniciais (de seis a 24 horas, com pico entre oito a 12 horas)

Ocorrem após a ingestão de metanol, sendo inicialmente parecidos com os efeitos do etanol, um depressor do sistema nervoso central:

Euforia leve

Sonolência

Tontura

Náuseas

Vômitos

Intermediários (entre 24 e 48 horas)

Neste período, que ocorre quando o metanol está sendo metabolizado em ácido fórmico – a molécula que é realmente tóxica para o corpo –, começam a surgir os primeiros sinais graves:

Cefaleia (dor de cabeça)

Dor abdominal

Visão borrada

Convulsão

Parada respiratória (em casos mais graves)

Graves (após 48 horas e sem ajuda clínica)

Caso a pessoa não procure ajuda clínica ou tente remediar os sintomas com métodos caseiros, o risco se agrava:

Danos oculares

Cegueira (muitas vezes, irreversível)

Coma

— A recomendação é que, quando a pessoa tenha os sintomas, ela comunique ao familiar e se desloque até um serviço médico de emergência. O ideal é que seja ainda na fase inicial, quando sente náusea, vômito. Quanto mais precoce for esse atendimento, melhor. Uma vez chegando na emergência, temos protocolos bem definidos, tanto o do governo federal quanto estadual — reforça Gregory Medeiros.

Tratamentos

O tratamento para intoxicação por metanol inclui o uso de antídotos, como o fomepizol – que bloqueia a enzima responsável por iniciar a metabolização tóxica – ou o chamado etanol farmacêutico.

— A molécula de etanol, via oral ou intravenosa, vai fazer com que ele entre primeiro nos receptores, causando o impedimento da metabolização ou transformação do metanol — explica Feistel.

Em casos graves, porém, é necessária a hemodiálise para remover rapidamente o metanol do organismo. É importante ressaltar que apenas 10 ml de metanol já é suficiente para causar cegueira, e 30 ml é considerada a dose mínima fatal para um adulto. Porém, quando o serviço de saúde é buscado de forma rápida, é possível reverter a intoxicação.

Atendimento de emergência

De acordo com o Ministério da Saúde, estas são as primeiras ações que devem ser tomadas nas emergências:

Garantir que o paciente esteja respirando adequadamente e com a via aérea livre

adequadamente e com a via aérea livre Monitorar sinais vitais, glicemia e pupilas

Fazer hidratação venosa e realizar exames de sangue e gasometria arterial para avaliar a gravidade da intoxicação

para avaliar a gravidade da intoxicação Não realizar lavagem gástrica nem usar carvão ativado — esses métodos não removem o metanol do organismo

Ações do Ministério da Saúde

Em meio à crise nacional, o Ministério da Saúde comunicou, na última semana, um conjunto de ações estratégicas para enfrentar os casos associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A ideia é proporcionar um tratamento adequado para as pessoas intoxicadas por metanol.

