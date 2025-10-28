Saúde

Descoberta promissora
Notícia

Vacinas de mRNA contra a covid-19 podem estimular o sistema imunológico e aumentar a sobrevida de pacientes com câncer

Efeitos antitumorais dos imunizantes foram apontados em pesquisa publicada na Nature

Fernanda Polo

