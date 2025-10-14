Vacinas contra dengue, influenza e poliomielite são as mais procuradas em Porto Alegre

Entre as 25 vacinas disponibilizadas nas unidades de saúde de Porto Alegre, os imunizantes contra dengue, influenza e poliomielite são os mais procurados durante a atual campanha de vacinação. A mobilização para atualizar as cadernetas de vacinação de menores de 15 anos segue em todo o Rio Grande do Sul até o dia 31 de outubro.
Desde o início da campanha, no dia 4 de outubro, até o domingo (12), já foram aplicadas, na Capital, 7.981 doses de vacinas em crianças e adolescentes menores de 15 anos. Embora a procura tenha sido baixa na ação realizada no último final de semana, o número é considerado positivo pela Equipe de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
No Estado, o dado mais recente mostra que, até o dia 11, já tinham sido aplicadas 51.774 doses de imunizantes em menores de 15 anos. Os números incluem tanto doses do calendário de rotina quanto atualizações de cadernetas de vacinação.
A campanha oferece todas as vacinas do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI), conforme a faixa etária, além de doses contra gripe e Covid-19.
No entanto, apenas as vacinas contra Covid-19, BCG e Dupla Viral não são encontradas em todas as unidades de saúde, pois existem postos de referência para esses imunizantes.
Dia D
No próximo sábado (18), acontece em Porto Alegre o Dia D de Vacinação. Nesta data, todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas e atenderão a população das 9h às 18h.
O objetivo é, com a ampliação do horário, facilitar o acesso de pais e responsáveis que precisam manter em dia a caderneta de vacinação dos menores.
Veja as vacinas disponíveis conforme a faixa etária
Para crianças
- BCG
- Hepatite B
- Pentavalente
- Pólio inativada
- Rotavírus
- Pneumocócica 10- valente
- Meningocócica C
- Febre amarela
- Dupla Viral (dose Zero)
- Tríplice Viral
- DTP
- Hepatite A
- Varicela
- HPV quadrivalente
Para adolescentes
- Hepatite B
- Febre amarela
- Tríplice Viral
- Difteria e tétano adulto
- Meningocócia ACWY
- HPV quadrivalente (disponível também para 15 a 19 anos)
- Gestantes: dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)
- Dengue - de 10 a 14 anos
Dupla Viral para bebês de 6 a 8 meses: disponível nas seguintes unidades de saúde ou clínicas da família, conforme o horário de funcionamento de cada local:
- Modelo
- Moab Caldas
- Belém Novo
- Álvaro Difini
- Primeiro de Maio
- José Mauro Ceratti Lopes
- Campo da Tuca
- São Carlos
- Santa Marta
- Tristeza
- Camaquã
- Beco do Adelar
- Moradas da Hípica
- Campo Novo
- Santa Cecília
- Vila Cruzeiro
- Glória
- Nossa Senhora de Belém
- Panorama
- Ernesto Araújo
- Bom Jesus
- Timbaúva
- Chácara da Fumaça
- IAPI
- Morro Santana
- Navegantes
- Ramos
- Assis Brasil
- Passo das Pedras 1
- Rubem Berta
- Floresta
- Farrapos