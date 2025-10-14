Vacinas contra dengue, influenza e poliomielite são as mais procuradas em Porto Alegre

Campanha da vacinação segue até o dia 31 de outubro. Duda Fortes / Agencia RBS

Entre as 25 vacinas disponibilizadas nas unidades de saúde de Porto Alegre, os imunizantes contra dengue, influenza e poliomielite são os mais procurados durante a atual campanha de vacinação. A mobilização para atualizar as cadernetas de vacinação de menores de 15 anos segue em todo o Rio Grande do Sul até o dia 31 de outubro.

Desde o início da campanha, no dia 4 de outubro, até o domingo (12), já foram aplicadas, na Capital, 7.981 doses de vacinas em crianças e adolescentes menores de 15 anos. Embora a procura tenha sido baixa na ação realizada no último final de semana, o número é considerado positivo pela Equipe de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No Estado, o dado mais recente mostra que, até o dia 11, já tinham sido aplicadas 51.774 doses de imunizantes em menores de 15 anos. Os números incluem tanto doses do calendário de rotina quanto atualizações de cadernetas de vacinação.

A campanha oferece todas as vacinas do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI), conforme a faixa etária, além de doses contra gripe e Covid-19.

No entanto, apenas as vacinas contra Covid-19, BCG e Dupla Viral não são encontradas em todas as unidades de saúde, pois existem postos de referência para esses imunizantes.

Dia D

No próximo sábado (18), acontece em Porto Alegre o Dia D de Vacinação. Nesta data, todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas e atenderão a população das 9h às 18h.

O objetivo é, com a ampliação do horário, facilitar o acesso de pais e responsáveis que precisam manter em dia a caderneta de vacinação dos menores.

Veja as vacinas disponíveis conforme a faixa etária

Para crianças

BCG

Hepatite B

Pentavalente

Pólio inativada

Rotavírus

Pneumocócica 10- valente

Meningocócica C

Febre amarela

Dupla Viral (dose Zero)

Tríplice Viral

DTP

Hepatite A

Varicela

HPV quadrivalente

Para adolescentes

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice Viral

Difteria e tétano adulto

Meningocócia ACWY

HPV quadrivalente (disponível também para 15 a 19 anos)

Gestantes: dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)

Dengue - de 10 a 14 anos

Dupla Viral para bebês de 6 a 8 meses: disponível nas seguintes unidades de saúde ou clínicas da família, conforme o horário de funcionamento de cada local: