UPA Moacyr Scliar, na zona norte de Porto Alegre, terá atendimentos suspensos dos dias 11 a 14 de novembro

A medida é necessária para atender exigências sanitárias. Lauro Alves / Agência RBS

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na zona norte da de Porto Alegre, terá alterações nos atendimentos entre os dias 11 e 14 de novembro. O motivo é a limpeza dos dutos de ar condicionado.

Os atendimentos serão suspensos a partir das 19h do dia 11, sendo retomados no mesmo horário, no dia 14, após a conclusão dos serviços.

Durante esse período, todos os atendimentos serão suspensos. A unidade ficará fechada para a realização do serviço. A medida é necessária para atender exigências sanitárias.