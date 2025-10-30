Saúde

Limpeza  
Notícia

UPA Moacyr Scliar, na zona norte de Porto Alegre, terá atendimentos suspensos dos dias 11 a 14 de novembro

O Grupo Hospitalar Conceição elaborou um plano de contingência para evitar a desassistência à população 

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS