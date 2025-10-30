UPA Moacyr Scliar, na zona norte de Porto Alegre, terá atendimentos suspensos dos dias 11 a 14 de novembro

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na zona norte da de Porto Alegre, terá alterações nos atendimentos entre os dias 11 e 14 de novembro. O motivo é a limpeza dos dutos de ar condicionado.
Os atendimentos serão suspensos a partir das 19h do dia 11, sendo retomados no mesmo horário, no dia 14, após a conclusão dos serviços.
Durante esse período, todos os atendimentos serão suspensos. A unidade ficará fechada para a realização do serviço. A medida é necessária para atender exigências sanitárias.
Conforme o Grupo Hospitalar Conceição, que administra a UPA, foi elaborado um plano de contingência para o período. A orientação é para que os pacientes procurem uma unidade de saúde ou os pronto-atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro ou Cruzeiro do Sul.