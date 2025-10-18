Unidade de Saúde fechada pela enchente é reaberta na Zona Norte; prefeitura afirma que outras cinco voltam a operar até novembro em Porto Alegre

Unidade de Saúde Farrapos foi reaberta neste sábado. Fernanda Axelrud / Agencia RBS

A Unidade de Saúde Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, foi reaberta neste sábado (18) após um ano e meio fechada por conta de danos causados pela enchente de 2024. A entrega do espaço ocorreu no Dia D da Multivacinação, que mobiliza todas as unidades de saúde da Capital.

O posto havia passado por reformas recentes quando foi atingido pela cheia no ano passado. Ele é considerado uma unidade completa, por ter uma equipe multiprofissional que contempla desde os serviços básicos até a odontologia, psiquiatria e psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e nutricionista.

Com cerca de 400 atendimentos por dia, a estimativa é que o posto atenda a 9 mil moradores da região, próxima à Vila Farrapos e à Arena do Grêmio. O investimento total da obra é de R$ 1,5 milhão, entre recursos municipais e federais.

– Essa foi uma das regiões mais atingidas pelas águas. Eu mesmo abri essa unidade de saúde e a água cobria as portas. Então a gente perdeu tudo, computador, consultório odontológico, aparelho de raio-X, impressoras, macas – relata o secretário de saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, presente na cerimônia de abertura na manhã de sábado.

A Unidade de Saúde Farrapos fica na Rua Graciano Camozzato, 185, no bairro Farrapos, e volta a funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Neste sábado (18), abre até as 18h para a campanha do Dia D de vacinação.

Leia Mais Como está a ilha de Porto Alegre que não tem mais posto de saúde após redução da população

Cinco postos prontos até novembro, diz prefeitura

Com isso, restam seis postos destruídos pela enchente a serem reabertos. A previsão anterior da prefeitura de conclusão das obras até outubro se manteve para dois deles: a US Mário Quintana, no bairro Farrapos, e a US Ilha da Pintada, no Arquipélago, devem voltar a operar no fim do mês.

Outros três postos atingidos na cheia também ficam prontos neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o meio de novembro. São as unidades Nova Brasília e Sarandi, no bairro Sarandi, e a Clínica de Família Diretor Pestana, no Humaitá. Os investimentos dessas cinco obras somam mais de R$ 6,5 milhões.

Na unidade da Ilha dos Marinheiros, uma estrutura provisória em tenda foi entregue em agosto, enquanto o novo modelo de construção ainda não foi definido. Esta unidade, assim como a Unidade de Saúde Mapa, na Lomba do Pinheiro, fechada por inundação da chuva, deve ser reaberta em 2026.

– Muito trabalho pela frente, porque tem ainda toda uma sequela (da enchente) – conclui o secretário Ritter.