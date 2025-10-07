Saúde

Em Porto Alegre
Suspeita de intoxicação por metanol: fiscalização descarta irregularidades em mercado onde homem diz ter comprado bebida

Paciente de 38 anos foi atendido no HPS no último sábado com dor abdominal, náuseas e tontura. Ele já recebeu alta

Kathlyn Moreira

