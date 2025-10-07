Suspeita de intoxicação por metanol: fiscalização descarta irregularidades em mercado onde homem diz ter comprado bebida

A Vigilância Sanitária de Porto Alegre não encontrou irregularidades nos produtos disponíveis à venda no mercado onde um paciente com suspeita de intoxicação por metanol afirma ter comprado bebida alcoólica.
A verificação ocorreu após um homem, de 38 anos, ser atendido no sábado (4) no Hospital de Pronto Socorro, com suspeita de intoxicação por metanol após ter tomado uma caipirinha. As queixas principais dele foram dor abdominal, náuseas e tontura. O paciente já recebeu alta.
Outro caso
Um segundo caso está em investigação. Conforme a prefeitura, um homem de 23 anos apresentou dor de cabeça, náuseas, mal-estar e dor abdominal após ingestão de vinho em grande quantidade.
O jovem foi atendido na segunda-feira (6), na emergência do Hospital Dom Vicente Scherer, da Santa Casa, mas não teve alterações significativas nos exames laboratoriais. Segundo a instituição, o paciente ficou em observação na emergência, mas foi liberado no mesmo dia.
Amostras foram coletadas para verificar se os casos têm relação com o metanol. O Instituto- Geral de Perícias (IGP) está processando os materiais. A expectativa do governo do Estado é que ainda nesta semana haja atualização.
— Acredito que em dois, três dias, no máximo, a gente tenha esse resultado — estimou a coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, Tani Ranieri, em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã desta terça-feira (7).
A partir da semana que vem, os exames poderão ser realizados pelo Centro de Informação Toxicológica (CIT) do RS. A estrutura está em fase final de preparação para fazer a análise quantitativa de etanol e metanol no sangue de pacientes com suspeita de contaminação para as substâncias. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou que a amostra do jovem de 23 anos será realizada simultaneamente pelo IGP e pelo CIT, para validar a técnica do sistema estadual.
Busca ativa segue
A equipe da Vigilância Sanitária de Porto Alegre ainda realizará busca ativa nesta semana com ida até locais suspeitos e investigação de procedência de produtos.
A coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, Tani Ranieri, explicou que não há elementos para orientar que os consumidores não bebam destilados no Rio Grande do Sul.
— Com procedência segura, respeitando todos os critérios de produção na indústria, eu acho que, por enquanto, pelo menos, nós não temos recomendação da não ingestão — afirmou.
Para ser considerado um caso suspeito é preciso estar atento ao efeito da intoxicação, que não é imediato, e pode ocorrer de seis a 72 horas depois do consumo. Entre os sintomas de alerta estão náuseas, vômitos, dor de cabeça, visão turva e, principalmente, dor abdominal intensa.
— Depende da quantidade de metanol, quantidade que ela está ingerindo daquela bebida, e as pessoas têm manifestações diferentes. Para a gente definir um caso como suspeito, a permanência dessa sensação de embriaguez é muito maior do que o convencional — aponta Ranieri.