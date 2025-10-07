Suspeita de intoxicação por metanol: fiscalização descarta irregularidades em mercado onde homem diz ter comprado bebida

Bebida que ele consumiu está sendo analisada pelo IGP, para verificar presença do metanol. Yasin AKGUL / AFP

A Vigilância Sanitária de Porto Alegre não encontrou irregularidades nos produtos disponíveis à venda no mercado onde um paciente com suspeita de intoxicação por metanol afirma ter comprado bebida alcoólica.

Outro caso

Um segundo caso está em investigação. Conforme a prefeitura, um homem de 23 anos apresentou dor de cabeça, náuseas, mal-estar e dor abdominal após ingestão de vinho em grande quantidade.

O jovem foi atendido na segunda-feira (6), na emergência do Hospital Dom Vicente Scherer, da Santa Casa, mas não teve alterações significativas nos exames laboratoriais. Segundo a instituição, o paciente ficou em observação na emergência, mas foi liberado no mesmo dia.

Amostras foram coletadas para verificar se os casos têm relação com o metanol. O Instituto- Geral de Perícias (IGP) está processando os materiais. A expectativa do governo do Estado é que ainda nesta semana haja atualização.

— Acredito que em dois, três dias, no máximo, a gente tenha esse resultado — estimou a coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, Tani Ranieri, em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã desta terça-feira (7).

A partir da semana que vem, os exames poderão ser realizados pelo Centro de Informação Toxicológica (CIT) do RS. A estrutura está em fase final de preparação para fazer a análise quantitativa de etanol e metanol no sangue de pacientes com suspeita de contaminação para as substâncias. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou que a amostra do jovem de 23 anos será realizada simultaneamente pelo IGP e pelo CIT, para validar a técnica do sistema estadual.

Busca ativa segue

A equipe da Vigilância Sanitária de Porto Alegre ainda realizará busca ativa nesta semana com ida até locais suspeitos e investigação de procedência de produtos.

A coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado, Tani Ranieri, explicou que não há elementos para orientar que os consumidores não bebam destilados no Rio Grande do Sul.

— Com procedência segura, respeitando todos os critérios de produção na indústria, eu acho que, por enquanto, pelo menos, nós não temos recomendação da não ingestão — afirmou.

Para ser considerado um caso suspeito é preciso estar atento ao efeito da intoxicação, que não é imediato, e pode ocorrer de seis a 72 horas depois do consumo. Entre os sintomas de alerta estão náuseas, vômitos, dor de cabeça, visão turva e, principalmente, dor abdominal intensa.