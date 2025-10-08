Saúde

Estatuto do Idoso

STF decide contra seguradoras em ação sobre reajuste por idade em planos de saúde

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) estima um impacto de até R$ 49 bilhões para as empresas no pior dos cenários

Estadão Conteúdo

Lavínia Kaucz

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS