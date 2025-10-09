Sobe para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no RS

Ainda não há previsão de quando os laudos dos dois novos pacientes serão divulgados. kittisak / adobe.stock.com

O Rio Grande do Sul tem seis casos suspeitos para intoxicação por metanol. A informação consta no boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (9) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Durante a manhã, eram quatro casos.

As novas investigações ocorrem em pacientes de Bento Gonçalves e de Torres. Além disso, há casos em Porto Alegre, Passo Fundo, Viamão e Novo Hamburgo.

O caso de Torres envolve um homem de 37 anos que passou mal após ingerir caipirinha. Os sintomas começaram na quarta-feira (8) e o paciente buscou atendimento no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes nesta quinta (9).

A investigação de Bento Gonçalves é de homem de 26 anos que teve tonturas e vômitos após beber whisky. O paciente foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Foram coletados exames dos pacientes. Os materiais são analisados pelo Centro de Informação Toxicológica (CIT) e pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Ainda não há previsão de quando os laudos serão divulgados.

Até o momento, o Rio Grande do Sul possui um caso confirmado de contaminação por metanol. O paciente, um homem de 42 anos, é morador de Porto Alegre, mas se intoxicou durante uma viagem a São Paulo. Ele foi atendido no Hospital São Lucas da PUCRS e passa bem.