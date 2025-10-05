Saúde

Contaminação de bebidas
Secretaria Estadual da Saúde confirma caso suspeito de intoxicação por metanol em Porto Alegre

Ministério da Saúde havia relatado um caso na Capital e outro em Santa Maria, mas o Centro Estadual de Vigilância em Saúde descartou a notificação da Região Central

