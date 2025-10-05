Secretaria Estadual da Saúde confirma caso suspeito de intoxicação por metanol em Porto Alegre

Após o Ministério da Saúde informar duas suspeitas de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou um dos casos, na noite deste sábado (4). Trata-se de uma ocorrência registrada em Porto Alegre. A notificação ocorre em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

Mais cedo o Ministério da Saúde havia relatado um caso na Capital e outro em Santa Maria. Após o posicionamento federal, a SES informou que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu duas notificações relacionadas ao tema, mas que uma delas foi descartada.

O único caso que segue em investigação no Estado é de um homem de 38 anos, morador da Capital, que informou ter consumido bebida alcoólica. Informações preliminares indicam que a bebida teria procedência do Estado de São Paulo.

O paciente tem alta programada ainda na noite deste sábado, no Hospital de Pronto Socorro da Capital, segundo as autoridades. Os profissionais de saúde colheram amostras de sangue do homem para análise e investigação do caso.