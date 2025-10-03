Saúde

Para reduzir a espera
Notícia

Santa Casa de Porto Alegre adere a programa federal e fará mais de 6 mil cirurgias eletivas via SUS

Segundo o Ministério da Saúde, 12 instituições privadas no Rio Grande do Sul estão em tratativas para aderir ao "Agora Tem Especialistas"

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS