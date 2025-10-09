RS vai receber novo lote de antídoto para tratar casos de intoxicação por metanol 

Prefeitura de Porto Alegre recebeu, nesta quinta-feira (9), 60 ampolas de etanol farmacêutico para tratar pacientes. Carolina Zeni / PMPA

O Ministério da Saúde irá enviar ao Rio Grande do Sul um lote do antídoto fomepizol. O insumo é usado no tratamento de casos de intoxicação por metanol, associados ao consumo de bebidas adulteradas. Serão enviadas 80 ampolas da substância. Conforme o governo federal, o remédio chegará ao Estado na sexta-feira (10).

Inicialmente, a distribuição também irá ocorrer para outros 11 Estados – que registram casos suspeitos. Após isso, o antídoto será enviado para todo o país, garantindo a oferta do medicamento pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 1 mil ampolas ficarão no estoque do Ministério da Saúde.

Nesta quinta-feira (9), 60 ampolas de Etanol Farmacêutico chegaram ao Rio Grande do Sul. O insumo foi enviado diretamente para Porto Alegre e foi distribuído aos hospitais Santa Casa, São Lucas da PUCRS, Vila Nova e para o Pronto-Socorro da Capital.

Atualmente, o Estado tem um caso confirmado para contaminação por metanol. O paciente, um homem de 42 anos, se intoxicou após beber duas caipirinhas em viagem a São Paulo.

Outras quatro investigações seguem ativas em Viamão, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre.



