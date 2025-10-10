RS tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol

Chegou ao Estado nesta sexta-feira (10) um lote com 80 ampolas de Fomepizol, utilizado no tratamento de contaminações. Carolina Zeni / PMPA

O Rio Grande do Sul possui três investigações ativas para casos suspeitos de intoxicação por metanol. A informação consta no boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde na tarde desta sexta-feira (10).

Os casos foram registrados em Canoas, Marau e Erechim. Outras 10 ocorrências foram descartadas após exames.

O paciente de Canoas é um homem de 24 anos que passou mal após ingerir vodca na quarta-feira (8). Ele apresentou sintomas como náuseas, visão turva e dor de cabeça. O homem foi atendido na quinta (9).

O caso de Erechim também diz respeito a um homem de 40 anos. Não há detalhes sobre qual bebida ele ingeriu. Os sintomas foram fraqueza, mal-estar, sudorese e ardência oral.

Ainda não há detalhes sobre a investigação de Marau. Até o momento, se sabe que o paciente é um homem entre 30 e 39 anos. Os casos estão sendo investigados pelo Centro de Informação Toxicológica, que atua como referência estadual.

De acordo com a última atualização, o Rio Grande do Sul registrou um caso de intoxicação por metanol. O paciente, um homem de 42 anos, se contaminou durante uma viagem a São Paulo.

Estado recebe lote para tratamento

Chegou ao Estado nesta sexta-feira (10) um lote com 80 ampolas de Fomepizol. O insumo, enviado pelo Ministério da Saúde, é utilizado no tratamento de casos de contaminação por metanol em bebidas adulteradas.