RS tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol 

Substância teria sido adicionada a bebidas alcoólicas. kittisak / adobe.stock.com

O Rio Grande do Sul possui três casos em investigação por suspeita de intoxicação por metanol. A informação foi atualizada nesta quarta-feira (8) pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Os pacientes são de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Passo Fundo.

O caso mais grave é o de Passo Fundo, onde uma mulher de 20 anos passou mal após ingerir whisky. Ela buscou atendimento no Hospital São Vicente de Paulo na terça-feira (7). A paciente apresentou episódios de convulsões e precisou ser entubada. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a jovem segue internada.

A investigação de Novo Hamburgo é de um homem de 21 anos que passou mal no domingo (5) após tomar cachaça. Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento Canudos. Entre os sintomas registrados estão vômitos, visão turva e dor de cabeça.

Em relação à investigação ativa na Capital, o paciente de 23 anos passou mal após ingerir vinho. O homem atendido na Santa Casa e passa bem.

Até o momento, foi confirmado apenas um diagnóstico de contaminação por metanol no Estado. A vítima deu entrada no Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, no dia 30 de setembro, com sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça, além de visão turva e alteração na percepção de cores. Os sintomas surgiram entre 12 e 24 horas após o consumo de álcool.

O homem de 42 anos teria bebido duas caipirinhas de vodca em viagem a São Paulo no último dia 26. O indivíduo já recebeu alta, mas segue em acompanhamento, relatando apenas cansaço.

Outros três casos, em Porto Alegre, Santa Maria e Nova Santa Rita, foram descartados após exames realizados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Insumo para tratamento chega hoje ao RS

O Ministério da Saúde irá enviar dois medicamentos para o tratamento de possíveis casos confirmados de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul.

Conforme o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, a previsão é de que 60 ampolas de etanol farmacêutico cheguem no aeroporto Salgado Filho às 23h15min desta quarta-feira. A substância será encaminhada à Secretaria de Saúde de Porto Alegre.