RS tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, aponta Ministério da Saúde

O Rio Grande do Sul registrou as duas primeiras notificações de suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. O Ministério da Saúde analisa um caso em Porto Alegre e outro em Santa Maria, na Região Central. Em nota, a Secretaria da Saúde do RS e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre afirmam que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu as duas notificações, mas a de Santa Maria foi descartada após avaliação preliminar (veja a nota completa abaixo).
Os dados foram divulgados neste sábado (4). Até o momento, há 14 casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcóolicas e 148 em investigação em todo o Brasil.
A maioria das notificações é de São Paulo, com 162 casos em investigação e 14 confirmados. O Estado paulista também registrou um óbito.
O Ministério da Saúde também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol: sete em São Paulo, três em Pernambuco, um na Bahia e outro em Mato Grosso do Sul.
Os dados são referentes às notificações registradas até as 16h deste sábado.
Nota da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul:
"A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre notificaram, neste sábado (04/10), um caso suspeito de intoxicação por metanol no Estado.
O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu duas notificações relacionadas ao tema, mas uma delas foi descartada após avaliação preliminar.
O caso em investigação é de um homem de 38 anos, morador da Capital, que relatou ter consumido bebida alcoólica. Informações preliminares indicam que a bebida teria procedência do Estado de São Paulo.
O paciente está com alta programada ainda na noite deste sábado, no Hospital de Pronto Socorro da capital. Amostras de sangue foram colhidas e estão em análise para investigação do caso."