Bebidas adulteradas
RS tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, aponta Ministério da Saúde

Pasta divulgou balanço atualizado sobre as notificações; Secretaria da Saúde do Estado e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmam apenas uma das suspeitas

