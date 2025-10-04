RS tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, aponta Ministério da Saúde

Metanol tem sido encontrado em bebidas destiladas. Yasin AKGUL / AFP

O Rio Grande do Sul registrou as duas primeiras notificações de suspeita de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. O Ministério da Saúde analisa um caso em Porto Alegre e outro em Santa Maria, na Região Central. Em nota, a Secretaria da Saúde do RS e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre afirmam que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu as duas notificações, mas a de Santa Maria foi descartada após avaliação preliminar (veja a nota completa abaixo).

Os dados foram divulgados neste sábado (4). Até o momento, há 14 casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcóolicas e 148 em investigação em todo o Brasil.

A maioria das notificações é de São Paulo, com 162 casos em investigação e 14 confirmados. O Estado paulista também registrou um óbito.

O Ministério da Saúde também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol: sete em São Paulo, três em Pernambuco, um na Bahia e outro em Mato Grosso do Sul.

Os dados são referentes às notificações registradas até as 16h deste sábado.

Nota da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul:

"A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre notificaram, neste sábado (04/10), um caso suspeito de intoxicação por metanol no Estado.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) recebeu duas notificações relacionadas ao tema, mas uma delas foi descartada após avaliação preliminar.

O caso em investigação é de um homem de 38 anos, morador da Capital, que relatou ter consumido bebida alcoólica. Informações preliminares indicam que a bebida teria procedência do Estado de São Paulo.