RS investiga seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

Seis casos de intoxicação por metanol estão sendo investigados no RS. kittisak / adobe.stock.com

Aumentou para seis o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em investigação no Rio Grande do Sul. A informação foi atualizada no final da manhã desta segunda-feira (13) no painel do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), seguem em análise os casos de um homem de 24 anos de Canoas, um de 40 anos de Erechim, um paciente de 50 anos de Santana do Livramento, dois homens de 19 e 37 anos de Viamão e um paciente de 46 anos de Santa Cruz do Sul.

As bebidas que relataram ter consumido foram vodca, caipirinha e uísque. Dois não informaram a bebida.

A quantidade de casos descartados aumentou de 10 para 11. De acordo com o sistema, uma notificação de Marau não se confirmou.

Até agora, o Estado teve 18 notificações de suspeitas e apenas um caso importado confirmado, o de um homem de Porto Alegre que consumiu vodca contaminada em São Paulo.

Nesta sexta-feira (10), o Estado recebeu um lote com ampolas de Fomepizol. O insumo, enviado pelo Ministério da Saúde, é utilizado no tratamento de casos de contaminação por metanol em bebidas adulteradas.

Casos em investigação ativa no RS