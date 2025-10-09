RS investiga mais dois casos suspeitos de intoxicação por metanol; notificação de Porto Alegre é descartada

Prefeitura de Porto Alegre recebeu, nesta quinta-feira (9), 60 ampolas de etanol farmacêutico para tratar pacientes. Carolina Zeni / PMPA

Uma suspeita de intoxicação por metanol que era investigada em Porto Alegre foi descartada na manhã desta quinta-feira (9) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul. O caso é de um homem de 23 anos que havia passado mal depois de ingerir vinho. O homem deu entrada na Santa Casa de Porto Alegre na segunda-feira (6) e teve alta no mesmo dia.

Com isso, já são quatro casos descartados no Estado. Por outro lado, também nesta quinta, mais dois casos foram notificados para investigação – totalizando quatro em análise no RS.

Um deles, de Porto Alegre, é de um paciente de 28 anos que relatou ter ingerido, na noite de quarta (8), uma garrafa de uísque adquirida em um supermercado em Canoas. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele procurou atendimento no Hospital Restinga e Extremo-Sul, com dor abdominal e lombar, visão turva, urina escura, fraqueza e vômito com sangue.

O outro caso notificado nesta quinta é de Viamão, um homem de 64 anos. Ainda não foi divulgada qual a bebida ingerida, nem o estado de saúde dele.

Outras duas investigações de intoxicação por metanol no RS aguardam resultado do exame. A mais grave delas é de Passo Fundo – uma mulher de 20 anos passou mal após ingerir uísque. Ela foi encaminhada para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo na terça-feira (7). A paciente apresentou episódios de convulsões e precisou ser entubada. Segundo a instituição, ela segue internada na UTI em estado estável.

A outra suspeita, em Novo Hamburgo, é de um homem de 21 anos que passou mal no domingo (5) após tomar cachaça. Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento Canudos. Entre os sintomas registrados estão vômitos, visão turva e dor de cabeça. De acordo com a prefeitura, ele já recebeu alta, mas segue sendo monitorado.

Por enquanto, somente um caso foi confirmado no Estado, em Porto Alegre. A SMS considera que a intoxicação foi importada, já que a contaminação aconteceu em São Paulo. Segundo a secretaria, o homem de 42 anos consumiu duas caipirinhas em viagem e passou mal na volta. Ele já recebeu alta e está bem.

Medicação será distribuída para os serviços de referência no atendimento de urgência e emergência na Capital. Carolina Zeni / PMPA

Porto Alegre já recebeu medicamento para tratamento

Uma remessa de etanol farmacêutico, usado para tratar casos de intoxicação por metanol, foi recebida na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre. Segundo a SMS, as 60 ampolas estão sendo distribuídas para os serviços de referência no atendimento de urgência e emergência dos hospitais de Pronto Socorro, São Lucas da PUCRS, Vila Nova e Santa Casa de Porto Alegre.

O recebimento foi articulado em conjunto com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), do governo federal.

Ainda para quinta, o Ministério da Saúde tem previsão de receber 2,5 mil ampolas do antídoto fomepizol. O insumo foi adquirido por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A previsão é de que o medicamento seja enviado aos Estados no mesmo dia, inclusive ao Rio Grande do Sul.