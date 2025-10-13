RS investiga cinco casos suspeitos de intoxicação por metanol 

Análise laboratorial vai confirmar ou descartar diagnósticos. Júlia Taube / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul tem cinco casos em investigação para suspeita de contaminação por metanol. Os dados foram atualizados na tarde desta segunda-feira (13) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). O número diminuiu na comparação com o relatório divulgado pela manhã, quando eram seis casos.

De acordo com o painel do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, estão sendo analisados casos em Canoas, Erechim, Santa Cruz do Sul, Viamão e Porto Alegre. Outras 14 ocorrências foram descartadas após exames.

Até o momento, o Estado confirmou apenas uma intoxicação por metanol. O paciente, morador de Porto Alegre, se contaminou durante uma viagem a São Paulo.

Casos em investigação ativa

1. Homem, 24 anos, Canoas (vodca)

2. Homem, 40 anos, Erechim (bebida não informada)

3. Homem, 19 anos, Viamão (uísque)

4. Homem, 46 anos, Santa Cruz do Sul (bebida não informada)

5. Homem, 45 anos, Porto Alegre (bebida não informada)

Exames para detecção de metanol passam a ser feito por centro do Estado

O Centro de Informação Toxicológica do Estado (CIT) iniciou nesta segunda-feira a realização de exames laboratoriais para identificação de metanol em casos suspeitos de ingestão durante o consumo de bebidas alcoólicas. A medida foi anunciada no começo do mês, mas estava em teste.

A expectativa é de que os resultados de testes sejam liberados em até 24 horas, de segunda a sexta-feira. O Centro também possui plantão para recebimento de amostras aos finais de semana e feriados.