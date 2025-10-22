Rio Grande do Sul receberá tratamento de última geração para câncer de mama 

Novidade ocorre durante a campanha do Outubro Rosa. Amparo Garcia / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul vai receber um medicamento considerado de última geração para o tratamento de casos de câncer de mama. O remédio é chamado de Trastuzumabe Entansina e foi adicionado à lista de insumos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelo Governo Federal.

De acordo com o Ministério da Saúde, a remessa de 414 unidades do medicamento chegará ao Estado na quinta-feira (23). O insumo será enviado diretamente à Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Conforme o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto, o tratamento é um avanço para a oncologia nacional:

— Trata-se de uma medicação muito esperada pela nossa população, que poderá reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes com câncer de mama do tipo HER2 positivo.

A previsão é de que o Estado receba novas remessas do tratamento em dezembro de 2025 e março e junho de 2026.

Procurada, a SES informou fará a distribuição para os municípios gaúchos a partir dos protocolos clínicos vigentes. Atualmente, o medicamento era fornecido pela farmácia estadual em casos determinado por decisão judicial.

O remédio é indicado para mulheres que apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial, geralmente em pacientes com câncer em estágio III.