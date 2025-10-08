Quinta morte por metanol é confirmada em São Paulo

Metanol tem sido encontrado em bebidas destiladas adulteradas. Yasin AKGUL / AFP

Mais duas mortes por intoxicação por metanol foram confirmadas em São Paulo, conforme boletim atualizado pelo governo paulista nesta quarta-feira (8). As vítimas ingeriram bebidas adulteradas com o produto.

Com a atualização, São Paulo totaliza cinco mortes por intoxicação por metanol. As duas novas vítimas, cujas identidades não foram reveladas, faleceram nos dias 25 e 28 de setembro.

Três são de moradores da cidade de São Paulo, todos homens: de 45, 46 e 54 anos.

Outros 11 óbitos seguem em investigação, sendo um em Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo e um na Paraíba.

Até o momento, 20 casos de intoxicação foram confirmados no estado paulista. Outros 181 seguem em investigação e 111 foram descartados.

Paraná e Rio Grande do Sul têm casos confirmados

Além de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul têm casos confirmados. No estado paranaense há três pessoas intoxicadas, enquanto no RS, há uma confirmação.

O Ministério da Saúde investiga outras 235 suspeitas. A maioria está concentrada em São Paulo, com 181 registros. Em seguida aparecem Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).