Saúde

Reconhecimento
Notícia

Professor da UFRGS recebe prestigiado prêmio internacional de saúde mental: "É possível fazer ciência de ponta no Brasil"

Luis Augusto Paim Rohde conquistou o Prêmio Ruane pela realização excepcional em pesquisa na área da infância e adolescência

Fernanda Polo

