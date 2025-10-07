Saúde

Investigação
Notícia

Primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em Porto Alegre é descartado

Com isso, o Rio Grande do Sul tem apenas um caso em análise. Nota técnica será encaminhada para toda rede de saúde a fim de orientar como instituições devem proceder

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS