Prefeitura de São Gabriel assume gestão da Santa Casa para evitar suspensão de atendimentos

A prefeitura de São Gabriel, na Fronteira Oeste, ficará responsável pela gestão da Santa Casa de Caridade, em regime de intervenção administrativa compartilhada com o governo do Estado. A medida deve começar a valer 48 horas após a homologação da decisão pela Justiça, prevista para as próximas semanas.
O município nomeará um gestor especializado, que terá como foco a renegociação das dívidas e a reorganização das finanças do hospital. Já o Estado garantirá recursos, suporte técnico e protocolos para reforçar a segurança dos pacientes e qualificar o atendimento.
De acordo com o prefeito Lucas Menezes, a intervenção é necessária para manter os serviços da instituição diante da crise financeira. A proposta da própria Santa Casa, que previa uma gestão híbrida junto à atual administração, foi rejeitada pelo município.
As ações definidas em reunião na terça-feira (30) serão reportadas periodicamente à Justiça, ao Ministério Público e à população. O hospital enfrenta dificuldades financeiras que resultaram em atrasos salariais e falta de pagamento a fornecedores.
Em setembro, 28 dos 80 médicos chegaram a anunciar a intenção de encerrar as atividades, mas a suspensão foi revertida após negociações entre a categoria, a prefeitura, o Estado e fornecedores. A previsão é de que os salários de junho e julho dos médicos sejam pagos até a metade de outubro.
A Santa Casa de Caridade realiza, em média, 200 atendimentos por dia.