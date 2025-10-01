Prefeitura de São Gabriel assume gestão da Santa Casa para evitar suspensão de atendimentos

Santa Casa de Caridade, em São Gabriel, passa por dificuldades financeiras e terá gestão da prefeitura e do Estado. Marcio Vaqueiro / Agencia RBS

A prefeitura de São Gabriel, na Fronteira Oeste, ficará responsável pela gestão da Santa Casa de Caridade, em regime de intervenção administrativa compartilhada com o governo do Estado. A medida deve começar a valer 48 horas após a homologação da decisão pela Justiça, prevista para as próximas semanas.

O município nomeará um gestor especializado, que terá como foco a renegociação das dívidas e a reorganização das finanças do hospital. Já o Estado garantirá recursos, suporte técnico e protocolos para reforçar a segurança dos pacientes e qualificar o atendimento.

De acordo com o prefeito Lucas Menezes, a intervenção é necessária para manter os serviços da instituição diante da crise financeira. A proposta da própria Santa Casa, que previa uma gestão híbrida junto à atual administração, foi rejeitada pelo município.

As ações definidas em reunião na terça-feira (30) serão reportadas periodicamente à Justiça, ao Ministério Público e à população. O hospital enfrenta dificuldades financeiras que resultaram em atrasos salariais e falta de pagamento a fornecedores.

Em setembro, 28 dos 80 médicos chegaram a anunciar a intenção de encerrar as atividades, mas a suspensão foi revertida após negociações entre a categoria, a prefeitura, o Estado e fornecedores. A previsão é de que os salários de junho e julho dos médicos sejam pagos até a metade de outubro.