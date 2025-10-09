Saúde

Reforço no atendimento
Notícia

Porto Alegre terá centro de referência para tuberculose e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

Nova estrutura irá funcionar em um prédio do governo do Estado, cedido para a Capital

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS