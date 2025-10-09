Porto Alegre terá centro de referência para tuberculose e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis

Porto Alegre vai inaugurar, na próxima segunda-feira (13), um novo centro para atendimento de casos de tuberculose e de doenças sexualmente transmissíveis. A estrutura irá funcionar no prédio que antes era usado pelo Ambulatório de Dermatologia Sanitária do Rio Grande do Sul.
O local foi cedido pelo governo do Estado para a prefeitura da Capital. O termo de cessão foi publicado nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial do RS.
No Centro Regionalizado de Atenção Integral e Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (CRAIP) são oferecidos atendimentos especializados para doenças como HIV, Aids e hepatites virais.
O foco é a prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos. Também são oferecidas testagem e profilaxias pré e pós-exposição.
Conforme a coordenadora de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais de Porto Alegre, Daila Raenck, a nova estrutura representa um ganho importante para toda rede de saúde:
— É bem localizado, acessível e preservado. Isso evita que ocorra preconceito com quem busca por tratamento, o que infelizmente ainda acontece. Toda rede de saúde ganha, teremos acréscimo no local para atendimento. E além de atender os pacientes, o centro terá espaço para capacitação de equipes que atuam nesta área.
O setor referência em tuberculose também contará com uma farmácia e um centro de testagem. Com a nova estrutura, Porto Alegre passa a contar com nove serviços para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis.
Mesmo em funcionamento em um prédio do Estado, o centro atenderá apenas moradores de Porto Alegre. Conforme a coordenadora, pacientes de outros municípios, encaminhados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), devem buscar o Hospital Sanitário Partenon para atendimento.