Porto Alegre tem segundo caso suspeito de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde

Produto gerou crise sanitária no país. Yasin AKGUL / AFP

Porto Alegre registrou o segundo caso suspeito de intoxicação por metanol, conforme boletim emitido pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (6). Os dois casos estão sob investigação.

Um terceiro episódio, contabilizado em Santa Maria, na Região Central, foi descartado após análise, segundo o documento.

A nova suspeita em Porto Alegre é de um homem de 23 anos que bebeu vinho e apresentou mal-estar, conforme explicou o diretor adjunto da Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, Marcelo Vallandro, em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha:

— A gente tem a informação de que ele bebeu vinho. Em um primeiro momento, os casos que têm aparecido são a partir de bebidas destiladas, mas não podemos descartar outras possibilidades, de forma geral — afirmou.

O primeiro caso suspeito registrado na Capital é de um paciente de 38 anos, que passou mal após ingerir cachaça. Ele foi atendido no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, recebeu alta e passa bem. A ligação com metanol ainda é avaliada.

Segundo Vallandro, em ambos os casos, as bebidas alcóolicas teriam sido consumidas dentro do RS. No caso descartado de Santa Maria, o paciente também teria ingerido vinho.

Cenário nacional

No Brasil, até a noite desta segunda-feira (6), são 217 notificações de suspeita de intoxicação pela substância. Do total, 17 casos foram confirmados e 200 seguem sob investigação, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde.

O Estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.

Além do RS, outros 11 Estados investigam possíveis intoxicações pela substância: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1) e Rondônia (1).

Na Bahia, no Distrito Federal e em Mato Grosso, os casos que estavam sendo investigados foram descartados.

Ao todo, 14 pessoas morreram e duas, da capital paulista, tiveram a morte confirmada por intoxicação por metanol. Outras 12 mortes ainda são investigadas. Além de São Paulo, os Estados que também registraram óbitos suspeitos são: Mato Grosso do Sul (1), Pernambuco (3), Paraíba (1) e Ceará (3).

Exames

Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que passará a realizar o exame de análise para a substância em pacientes. A medida foi anunciada durante uma reunião da pasta no Centro de Vigilância em Saúde do Estado (Cevs).