Porto Alegre tem segundo caso suspeito de intoxicação por metanol, diz Ministério da Saúde

Porto Alegre registrou o segundo caso suspeito de intoxicação por metanol, conforme boletim emitido pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (6). Os dois casos estão sob investigação.
Um terceiro episódio, contabilizado em Santa Maria, na Região Central, foi descartado após análise, segundo o documento.
A nova suspeita em Porto Alegre é de um homem de 23 anos que bebeu vinho e apresentou mal-estar, conforme explicou o diretor adjunto da Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, Marcelo Vallandro, em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha:
— A gente tem a informação de que ele bebeu vinho. Em um primeiro momento, os casos que têm aparecido são a partir de bebidas destiladas, mas não podemos descartar outras possibilidades, de forma geral — afirmou.
O primeiro caso suspeito registrado na Capital é de um paciente de 38 anos, que passou mal após ingerir cachaça. Ele foi atendido no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, recebeu alta e passa bem. A ligação com metanol ainda é avaliada.
Segundo Vallandro, em ambos os casos, as bebidas alcóolicas teriam sido consumidas dentro do RS. No caso descartado de Santa Maria, o paciente também teria ingerido vinho.
Cenário nacional
No Brasil, até a noite desta segunda-feira (6), são 217 notificações de suspeita de intoxicação pela substância. Do total, 17 casos foram confirmados e 200 seguem sob investigação, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde.
O Estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.
Além do RS, outros 11 Estados investigam possíveis intoxicações pela substância: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1) e Rondônia (1).
Na Bahia, no Distrito Federal e em Mato Grosso, os casos que estavam sendo investigados foram descartados.
Ao todo, 14 pessoas morreram e duas, da capital paulista, tiveram a morte confirmada por intoxicação por metanol. Outras 12 mortes ainda são investigadas. Além de São Paulo, os Estados que também registraram óbitos suspeitos são: Mato Grosso do Sul (1), Pernambuco (3), Paraíba (1) e Ceará (3).
Exames
Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que passará a realizar o exame de análise para a substância em pacientes. A medida foi anunciada durante uma reunião da pasta no Centro de Vigilância em Saúde do Estado (Cevs).
Os exames serão realizados pelo Centro de Informação Toxicológica - CIT do RS. Conforme a secretária da Saúde, Arita Bergmann, será possível fazer a análise quantitativa de etanol e metanol no sangue de pacientes com suspeita de contaminação para as substâncias.