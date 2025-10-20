Paraná confirma a primeira morte devido a intoxicação por metanol

Casos de intoxicação por metanol começaram a crescer no fim de setembro no Brasil. Yasin AKGUL / AFP

O Paraná confirmou a primeira morte devido a intoxicação por metanol no Estado nesta segunda-feira (20). De acordo com Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), a vítima é um homem de 55 anos, residente de Foz do Iguaçu.

Conforme o g1, ele teria dado entrada em uma unidade de pronto atendimento (UPA) em 14 de outubro, relatando dor abdominal após consumir bebida alcoólica. Ele não resistiu e faleceu no mesmo dia.

Os exames para detectar a presença de metanol no organismo da vítima foram realizados após a morte e só tiveram o resultado divulgado nesta segunda-feira. A bebida consumida por ele foi recolhida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na sexta-feira (17).

