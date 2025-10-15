Saúde

Danos graves à saúde

OMS emite alerta após detecção de medicamentos contaminados na Índia

Os efeitos incluem dor abdominal, vômitos, diarreia, dificuldade para urinar, dor de cabeça, confusão mental e lesão renal aguda

Estadão Conteúdo

Gabriel Damasceno

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS