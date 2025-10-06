Cigarro eletrônico: OMS alerta para nova onda de dependência de crianças

O tabagismo mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos. Міша Мула / stock.adobe.com

Os cigarros eletrônicos alimentam uma nova onda "alarmante" de dependência em nicotina, com milhões de crianças viciadas em cigarro eletrônico, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (6).

A agência da saúde das Nações Unidas indicou que a indústria apresenta os cigarros eletrônicos como produtos menos nocivos que os cigarros, mas, na verdade, têm como alvo os jovens e os tornam dependentes.

"Os números são alarmantes", destaca a OMS, que pela primeira vez estimou o uso mundial do cigarro eletrônico em mais de cem milhões de usuários, dos quais pelo menos 15 milhões são crianças entre 13 e 15 anos, principalmente de países de alta renda.

"Os cigarros eletrônicos alimentam uma nova onda de dependência em nicotina", alertou em um comunicado Etienne King, diretor dos determinantes da saúde, promoção e prevenção na OMS.

Às vezes, tais produtos "são apresentados como meios de redução de riscos, mas na realidade tornam as crianças dependentes em nicotina mais cedo e podem comprometer décadas de progresso", acrescentou.

O número de fumantes no mundo tem diminuído, passando de 1,38 bilhão em 2000 para 1,2 bilhão em 2024 – enquanto a população aumentou.