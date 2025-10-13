Saúde

Mudança de hábito
Notícia

Omeprazol: entenda por que médicos revisaram indicação de uso

Especialista alerta que a utilização prolongada do fármaco deve ser exceção, não regra. O medicamento, porém, continua seguro quando usado com moderação

Leonardo Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS