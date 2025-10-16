Obras são intensificadas, e HPS de Canoas vai voltar a atender pacientes até dezembro de 2026, diz prefeito

Referência para mais de 150 municípios gaúchos, mas fechado desde a enchente do ano passado, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas ganha um novo marco nesta quinta-feira (16). A prefeitura do município anunciou a intensificação das obras de reforma do prédio e com isso, um novo prazo para retorno do funcionamento.

Em entrevista exclusiva à reportagem de Zero Hora, o prefeito Airton Souza afirmou que a previsão é de que o hospital volte a funcionar por completo até dezembro de 2026.

— Esse é o objetivo do governo e sabemos da importância do Pronto-Socorro. Vamos trabalhar arduamente para podermos entregar o hospital até o final do próximo ano. O HPS vai estar funcionando para a comunidade — disse.

A intensificação da obra ocorre após a liberação de R$ 30 milhões pela Caixa Econômica Federal. A verba, destinada pelos governos federal e estadual, será usada exclusivamente na reforma dos dois andares, telhado, incluindo placas fotovoltaicas, central de energia, área externa e na compra de equipamentos hospitalares.

O serviço, que iniciou em dezembro de 2024, estava em ritmo lento por falta de recursos. Até o momento, apenas 4% da reforma foi concluída. No projeto inicial só estava prevista a reconstrução do piso térreo.

De acordo com a secretária adjunta de Captação e Projeto e arquiteta urbanista da prefeitura, Jerusa Peixoto de Mattos Drevnovicz, foi necessário adequar a documentação para que todo o prédio passasse por melhorias.

Conforme a secretária de Saúde de Canoas, Ana Boll, Um estudo está sendo realizado para apontar que equipamentos devem ser adquiridos para o HPS. A compra ocorrerá por meio de edital.

E a gestão do HPS?

Depois da obra, a gestão do pronto-socorro está entre as principais questões a serem resolvidas pelo governo de Canoas. O município alega não ter condições para manter três hospitais.

Antes da enchente, a prefeitura aportava mais de R$ 5 milhões mensalmente para custeio do HPS. Outros R$ 2,9 milhões eram de responsabilidade da União e do Estado.

Diante da dificuldade financeira, o município deve buscar alternativas para a gestão. Entre as possibilidades levantadas está a que o governo do Estado assuma a instituição.

— Canoas é a única cidade que tem três hospitais públicos. Queremos fazer uma parceria com o Estado. O HPS não atende apenas canoenses, mas a população de mais de 150 cidades que somos referência — disse o prefeito Airton Souza.

Em caso de negativa, o município deverá lançar o edital para contratação de uma empresa responsável pela administração.

PPP do Hospital Universitário

O Hospital Universitário de Canoas foi habilitado para ser objeto de uma Parceria Público-Privada (PPP). A aprovação foi dada pelo governo federal em setembro de 2024. No entanto, desde então, o processo estava parado.

A proposta deverá ser retomada até o final do mês de outubro. A expectativa é de que seja definida uma empresa responsável para o estudo da PPP. Se seguir os ritos anunciados no ano passado, a previsão é de que o trabalho seja concluído em oito meses.