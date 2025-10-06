Saúde

Na Suécia
Notícia

Nobel de Medicina premia pesquisa que identificou os "guardiões" do sistema imunológico

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi foram anunciados os vencedores da láurea nesta segunda-feira

Zero Hora

Estadão Conteúdo

