Mortes por câncer de mama diminuem em 2024, mas RS é o terceiro em número de casos no país

O número de mortes por câncer de mama diminuiu no Rio Grande do Sul em 2024, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (17) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). No entanto, o Estado aparece em terceiro lugar na quantidade de casos em todo o país.

No ano passado foram registradas 1.399 mortes pela doença. Na comparação com 2023, quando foram 1.536 óbitos, a redução é de 8,9%. Os municípios de Vista Alegre do Prata, São Domingos do Sul e Chapada possuem as maiores taxa de mortalidade.

O levantamento aponta que mulheres entre 70 e 79 anos foram as principais vítimas da doença. A taxa de mortalidade por câncer de mama é maior em mulheres brancas, o que corresponde a 79%.

Em relação ao número de casos confirmados, foram 1.842 em todo o ano passado. O Rio Grande do Sul aparece atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

Conforme o levantamento, Porto Alegre foi a cidade com mais notificações, foram 608 casos. A maior incidência foi registrada em Guabiju, na Serra.

A Secretaria Estadual da Saúde relaciona o aumento com o impacto da enchente de 2024. Segundo a pasta, a situação causou danos e destruição de serviços de atenção primária à saúde, responsável pela solicitação dos exames de rastreamento.