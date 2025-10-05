Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra intoxicação por metanol para o DF e mais quatro Estados

580 ampolas de etanol farmacêutico foram distribuídas. Yasin AKGUL / AFP

O Ministério da Saúde informou que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos Estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.

Ao todo, foram enviadas 580 ampolas, as quais foram divididas da seguinte forma: 240 para Pernambuco, cem para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

"As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)", diz o Ministério da Saúde em nota.

Mais cedo, o titular da pasta, Alexandre Padilha, informou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico pelo governo, que serão distribuídas para os Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo país.

Padilha também disse que o governo adquiriu 2,5 mil tratamentos de fomepizol, outro antídoto para o metanol, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo ele, os medicamentos chegarão ao longo da próxima semana.

O balanço divulgado no sábado (4) aponta que o número de notificações de intoxicação por metanol no Brasil subiu para 195. Do total, 14 casos foram confirmados e 181 estão sob investigação.

São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação. Além disso, a Secretaria de Saúde local confirmou a segunda morte no Estado, um homem de 46 anos.