Saúde

Tratamento

Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra intoxicação por metanol para o DF e mais quatro Estados

Além do Distrito Federal, ampolas também estão sendo enviadas para Pernambuco, Paraná, Bahia e Mato Grosso do Sul

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS