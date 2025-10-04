Ministério da Saúde compra antídoto para intoxicação por metanol; notificações sobem para 127

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha disse que chegada dos tratamentos de fomepizol está prevista para a próxima semana. José Cruz / Agência Brasil

O número de notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica subiu de 113 para 127 no Brasil, segundo balanço do Ministério da Saúde divulgado neste sábado (4). São 11 casos confirmados em laboratório.

Em coletiva de imprensa durante a manhã, o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra de antídotos para o tratamento de pessoas intoxicadas. Foram adquiridos 2,5 mil tratamentos de fomepizol junto à Organização Panamericana de Saúde. Eles serão obtidos de um fornecedor do Japão.

— O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada deste outro antídoto na próxima semana. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, também o fomepizol — afirmou Padilha.

O etanol farmacêutico também é usado para tratar a intoxicação. O país já tem adquiridas 4,3 mil unidades e serão entregues mais 12 mil ampolas da indústria farmacêutica nacional na semana que vem. O governo federal negocia a comprar de mais 60 mil ampolas.