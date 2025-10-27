Manobras para desengasgo de bebês e adultos são atualizadas; veja passo a passo

Com novas orientações para diversas manobras relacionados a primeiros socorros, a American Heart Association (AHA) atualizou em outubro as diretrizes de reanimação cardiopulmonar e emergências cardiovasculares. As novidades foram publicadas na revista científica Circulation.
O documento abrange novas orientações para diversas situações, como para manobras em casos de engasgos e obstrução das vias aéreas. As diretrizes substituem os protocolos de 2022 e regulamentam o que é ensinado em cursos de primeiros socorros.
Uma das novas recomendações é referente ao desengasgo de crianças e adultos conscientes. O novo protocolo orienta alternar cinco pancadas nas costas e cinco compressões na região abdominal – conhecida como manobra de Heimlich, único procedimento adotado anteriormente.
Também há mudança nas orientações para engasgos de bebês com menos de um ano, em que a manobra de Hemlich é proibida para evitar lesões internas. As novas diretrizes também indicar alternar manobras:
- Cinco pancadas nas costas
- Cinco compreensões no peito, com parte inferior da palma da mão
- Repita os movimentos até o desengasgo ou até o bebê ficar inconsciente
"A atualização consolida décadas de estudos e testes clínicos. É um retorno às evidências que mostram que as pancadas nas costas ajudam a deslocar o objeto antes mesmo das compressões abdominais", explica Ashish Panchal, médico e coordenador do comitê de emergência cardiovascular da AHA.
Veja o passo a passo das manobras
Desengasgo para adultos e crianças com mais de um ano
- Verifique se as vias aéreas estão bloqueadas: sem tosse ou respiração
- Fique atrás da vítima, com o corpo levemente inclinado para a frente
- Utilize a base da palma da mão para dar cinco pancadas nas costas da vítima
- Caso não funcione, realize cinco compressões abdominais (manobra de Heimlich)
- Feche um punho entre o umbigo e o do osso do peito
- Segure o punho com a outra mão e realize movimento com força para dentro e para cima
- Alterne as pancadas e compressões até que o objeto seja expelido ou a pessoa perca a consciência
- Em caso de desmaio, deite a vítima e inicie as compressões torácicas no ritmo da RCP tradicional (100 a 120 por minuto)
Desengasgo crianças com menos de um ano
- Coloque o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo
- Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas
- Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, com a base da palma da mão
- Alterne os dois movimentos até o objeto sair ou o bebê ficar inconsciente
- Não coloque os dedos na boca do bebê se o corpo estranho não estiver visível
- Se o bebê desmaiar, inicie a reanimação (RCP): 30 compressões no peito com os dois polegares + duas ventilações
Motivo das alterações
Conforme a AHA, as atualizações têm como objetivo simplificar os treinamentos de primeiros socorros.
A entidade argumenta que 40% das paradas cardíacas em crianças fora do hospital nos Estados Unidos são resultado de asfixia ou emergência respiratória.