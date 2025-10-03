Leite cria comitê para monitorar eventuais contaminações de bebidas por metanol; RS não tem caso confirmado

No país, há 113 casos suspeitos de bebidas contaminadas por metanol. Yasin AKGUL / AFP

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, determinou a criação de um comitê intersecretarial, nesta sexta-feira (3), para monitorar eventuais casos de bebidas contaminadas por metanol no Estado. As secretarias de Saúde, Segurança e Agricultura estarão envolvidas.

Até o momento, o RS ainda não registrou nenhum caso de intoxicação pela substância. No país, já são 113 casos suspeitos.

O comitê reunirá órgãos como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a Polícia Civil (PC), a Brigada Militar (BM) e o Instituto-Geral de Perícias (IGP).

"Ainda que não haja nenhum caso suspeito no Rio Grande do Sul, nosso governo está atento e já tomando medidas preventivas. Queremos dar tranquilidade à população e, ao mesmo tempo, ao setor de bares e restaurantes, que é fundamental para a economia e para a vida social dos gaúchos. Seguiremos vigilantes e preparados para apoiar esse segmento, sempre com prioridade à saúde e à segurança de todos", afirmou o governador Eduardo Leite.