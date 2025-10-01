Saúde

Região Metropolitana
Notícia

Justiça determina que empresa responsável por UPAs de Canoas apresente escala completa de médicos

Medida ocorre em meio a diversos problemas em unidades do município e busca evitar a desassistência à população. Empresa IBSaúde tem 24 horas para se adequar à decisão

Lisielle Zanchettin

