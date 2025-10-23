Jovem morre após beber gin adulterado com metanol e ficar mais de 50 dias em coma

Um jovem de 28 anos, que ficou 52 dias em coma, morreu nesta quinta-feira (23). Rafael Anjos Martins ingeriu gin adulterado com metanol em São Paulo.
Ele foi diagnosticado com intoxicação por metanol em 1° de setembro. Desde então, Rafael ficou dependente de ventilação mecânica e apresentou fluxo sanguíneo cerebral. As informações são do g1.
O laudo médico da vítima apontou que o seu corpo tinha 155 mg/l de metanol. De acordo com médicos consultados pela reportagem, valores superiores a 100 mg/l aumentam a chance de coma profundo, lesão cerebral e morte.
Na adega da Zona Sul da capital paulista — onde Rafael comprou a bebida — foram apreendidas duas garrafas consumidas e outras 14 lacradas. Os itens foram encaminhadas à perícia.
Diogo Marques, um dos amigos de Rafael, estava presente quando a bebida foi comprada. Segundo o auxiliar de produção, o grupo de amigos não desconfiou de irregularidades. Diogo relata que acordou no outro dia sem enxergar nada.
Depois, Rafael e outra amiga começaram a passar mal, apresentando confusão mental, problemas na visão e dor de cabeça. Rafael foi então levado ao hospital onde passou por procedimentos para remoção da toxina do organismo, porém, os danos já tinham atingido o cérebro e o nervo óptico.
No último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, na segunda-feira, foram confirmadas nove mortes em razão de intoxicação por metanol. Os casos confirmados são 47. A morte de Rafael ainda não foi contabilizada.