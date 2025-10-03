Intoxicação por metanol: sobe para 113 o número de casos suspeitos; uma morte já foi confirmada

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, revelou que novos Estados enviaram notificações à Sala de Situação. João Risi / Ministério da Saúde

Nas últimas 24 horas, as notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol pularam de 59 para 113. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista à CNN no fim da tarde desta sexta-feira (3).

Padilha revelou que entres as notificações estão 12 mortes, sendo que uma teve a intoxicação pelo produto confirmada como causa, enquanto as outras ainda aguardam resultados de testes laboratoriais.

Além de São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal, que já investigavam possíveis casos, Bahia, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul também encaminharam notificações ao Ministério da Saúde.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está buscando a importação do medicamento fomepizol, utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol.