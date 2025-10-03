Intoxicação por metanol: Anvisa aciona autoridades internacionais para trazer antídoto ao Brasil

Anvisa acionou autoridades reguladoras de diferentes países para importar antídoto ao metanol. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está buscando a importação do medicamento fomepizol, utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol.

O fármaco não está disponível no mercado nacional, mas de acordo com o g1, o órgão federal acionou autoridades reguladoras de diferentes países, como Estados Unidos, Canadá e Argentina, para viabilizar a importação. Além disso, um edital foi publicado para chamamento internacional em busca de fabricantes e distribuidores com estoque disponível do medicamento.

O fomepizol age bloqueando a transformação da substância em metabólitos tóxicos, responsáveis por danos graves ao sistema nervoso e ao fígado. Atualmente, os serviços de saúde utilizam o etanol em grau farmacêutico para retardar o efeito do veneno. Porém, a ação não é tão segura nem tão eficaz.

Contaminação por metanol

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou na quinta-feira (2) que o número de notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil chegou a 59. Do total, 11 pacientes já tiveram o diagnóstico confirmado.

Até o momento, foram constatadas cinco mortes após intoxicação pela substância.

O que é metanol?

O metanol é um tipo de álcool usado como solvente em processos industriais. Mesmo em pequenas quantidades, a substância é tóxica ao ser humano, podendo causar dores abdominais, cegueira permanente, coma e até a morte. É uma versão mais barata e perigosa do etanol, o álcool resultante da fermentação de frutas e cereais, como no vinho e na cerveja.

O álcool etílico é o único tolerado pelo corpo humano, desde que não seja em quantidades excessivas. Também é o mesmo usado em alguns combustíveis e produtos de limpeza — porém, nesses casos, o etanol é misturado a outras substâncias impróprias para o consumo.

Milhares de casos de intoxicação por metanol são registrados todo ano, conforme levantamento da instituição Médicos sem Fronteiras. A taxa de mortalidade é de 20% a 40%, dependendo da quantidade ingerida, do tempo de resposta e do tratamento administrado.