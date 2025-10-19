Governo do RS investe R$ 1,8 milhão em obras de modernização do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre

Reforma da cobertura do prédio do Hospital Psiquiátrico São Pedro que abriga o almoxarifado foi finalizada no início de outubro. Diego Faria / Secretaria de Obras Públicas

O governo do Rio Grande do Sul está realizando uma série de melhorias no Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), localizado no bairro Partenon, em Porto Alegre. As obras fazem parte do processo de modernização da estrutura do hospital, que completou 141 anos em 2025 e segue se adaptando às transformações sociais e às novas diretrizes da saúde mental no Rio Grande do Sul.

Sob coordenação da Secretaria de Obras Públicas (SOP), uma frente de trabalho foi concluída no início de outubro e outra está em andamento. A reforma da cobertura do prédio que abriga o almoxarifado foi finalizada, enquanto a construção de um abrigo temporário para resíduos sólidos segue em fase inicial. O investimento total nas duas intervenções é de R$ 1,8 milhão.

Armazenamento de insumos

A reforma do almoxarifado, que recebeu aporte de R$ 1,5 milhão, começou em junho e contemplou a substituição completa do telhado em uma área de aproximadamente 658 metros quadrados.

Foram instaladas telhas termoacústicas, que proporcionam conforto térmico, reduzem ruídos e demandam pouca manutenção. A obra corrigiu infiltrações e garantiu mais segurança e durabilidade ao prédio.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Estaduais, Maria Letícia Ikeda, o novo espaço permitirá centralizar o armazenamento de insumos de todas as unidades hospitalares vinculadas à Secretaria da Saúde (SES).

Ela ressalta ainda que o antigo local apresentava deterioração significativa e que o investimento representa um avanço importante para a logística hospitalar e para o bom funcionamento das unidades.

Abrigo temporário de resíduos sólidos

Já a construção do abrigo temporário de resíduos sólidos, que integra a segunda etapa do projeto, encontra-se na fase de escavações para instalação dos pilares da estrutura.

O espaço será dividido em três compartimentos, destinados aos resíduos infectantes e perfurocortantes (Grupos A e E) e aos resíduos orgânicos e recicláveis (Grupo D).

A conclusão da obra está prevista para o início do primeiro semestre de 2026. Até lá, o armazenamento dos resíduos recicláveis continuará sendo feito em um prédio adaptado para essa finalidade.

O Hospital São Pedro

Primeiro hospital psiquiátrico do Rio Grande do Sul, o São Pedro foi construído em estilo neoclássico, inspirado no Hospital Sainte-Anne, de Paris, e tombado como patrimônio histórico em 1993.

Atualmente, o hospital concentra sua atuação no atendimento de pacientes em situação aguda, com 90 leitos voltados a casos de surto, risco de suicídio, homicídio ou exposição moral.