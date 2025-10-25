Saúde

Reforço na saúde
Notícia

Governo do RS aumenta em 40% os repasses do programa Assistir para hospitais

Atualização ocorre após acordo com o Ministério Público para garantir a aplicação de 12% do orçamento gaúcho na saúde

Lisielle Zanchettin

