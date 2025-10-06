Saúde

Outubro Rosa
Governo do RS anuncia qualificação no atendimento e diagnóstico de câncer de mama

Iniciativa ocorre em parceria com o Imama. A expectativa é de que 300 profissionais passem por formações para tornar o diagnóstico mais rápido e eficaz

Lisielle Zanchettin

