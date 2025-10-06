Governo do RS anuncia qualificação no atendimento e diagnóstico de câncer de mama

Governador Eduardo Leite, secretária Arita Bergmann e representantes do Imama celebraram parceria no Piratini. Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

A rede de atendimento em saúde para mulheres pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul será qualificada para atendimentos de casos de câncer de mama. O objetivo é ampliar o acesso e tornar o diagnóstico mais rápido e eficaz.

A iniciativa ocorre em parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) e foi anunciada nesta segunda-feira (6) no Palácio Piratini. O programa marca a campanha do Outubro Rosa no Estado.

Serão qualificadas equipes que atuam em municípios com as maiores taxas de mortalidade por câncer de mama. A iniciativa terá duração de 24 meses e prevê a realização de encontros formativos, ações de apoio e produção de materiais para pacientes. A expectativa é de que 300 profissionais façam parte do projeto. As formações devem iniciar ainda neste ano.

A iniciativa integra o Programa Estadual de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama. O projeto tem uma abordagem de cuidado que acompanha o paciente durante toda jornada do câncer, facilitando o acesso ao cuidado.